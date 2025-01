Gossipnews.tv - Mattino 4 Verso la Chiusura: I Curiosi Retroscena!

Nuove voci ufficiali scuotono il panorama televisivo:4 sarà cancellato. Scopri i dettagli e i. Ecco che cosa succederà!Negli ultimi giorni è emersa un’indiscrezione che potrebbe segnare una svolta per la televisione mattutina:4 rischia di non tornare più in onda. Il celebre talk show, condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti, aveva chiuso l’ultima puntata prima della pausa natalizia con l’intenzione di riprendere a gennaio. Tuttavia, sembra che Mediaset stia considerando di cancellare definitivamente il programma.La notizia arriva da Giuseppe Candela tramite Dagospia, suscitando un’ondata di reazioni da parte dei telespettatori affezionati. Sebbene al momento non ci siano conferme ufficiali, le voci su un possibile stop hanno generato un acceso dibattito.