L’Olimpia Milano apre il 2025 in Eurolega con una vittoria. LeDay e Mirotic firmano il successo con l’Asvel

Ildelsicon una. Dopo tre sconfitte consecutive, la squadra di Ettore Messina torna al, superando in trasfertaVilleurbanne per 75-66. Una partita molto combattuta, con le due difese protagoniste per lunghi tratti del match e conche ha trovato nel finale i canestri decisivi con Zach. Unimportante per la classifica di, che sale 10-9 e tiene a distanza proprio i francesi (8-11).Zachè ovviamente il grande protagonista con le due triple finali, che lo portano a chiudere con 17 punti e 6 rimbalzi. Importantissimi anche i 18 punti di Nikola(anche 8 rimbalzi), conche non ha altri giocatori in doppia cifra. Alnon bastano i 22 punti di Nando De Colo e i 18 di Theo Maledon.mostra subito la sua fisicità, marisponde ben presente con cinque punti die l’ottimo impatto di Bolmaro (11-9).