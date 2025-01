Inter-news.it - Inter-Atalanta, Gasperini sorprende! Inzaghi con i migliori: le formazioni ufficiali

in campo tra poco per una delle due semifinali di Supercoppa Italiana 2024-2025. Fischio d’inizio alle ore 20 in Italia (22 locali). Si gioca all’Al-Awwal Park di Riyadh. Gian Pierocon la scelta di puntare su Nicolò Zaniolo trequartista. Simonecon i titolarissimi! Ecco le, LE(3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez ©.In panchina: J. Martinez, Calligaris; Aido, Alexiou, Palacios, Darmian, Carlos Augusto, Buchanan, Berenbruch, Asllani, Frattesi, Zielinski, Arnautovic, Taremi, Correa.Allenatore: Simone(3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.