Tarantinitime.it - Il Circolo del Partito Democratico di Grottaglie sostiene l’approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoCoerentemente con quanto già espresso nella seduta dello scorso Consiglio Comunale in cui si è approvato il Documento Unico di Programmazione(DUP), ildi, ha contribuito ad approvare ildi. Questa scelta rappresenta un passo importante nell’ottica di una rinnovata collaborazione istituzionale per il bene della città e della nostra comunità. Il paese si appresta ad affrontare una fase delicata, ma ricca di potenzialità. Infatti, condefinitiva della legge divarata dal Governo Meloni si è prodotto un triplice attacco alla spesa sociale, all’assistenza e al lavoro nella sanità. I tagli dei trasferimenti agli enti locali da parte dello Stato unitamente alla reintroduzione del “patto di stabilità” metteranno seriamente in difficoltà tutti i Comuni.