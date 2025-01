Tg24.sky.it - Codice strada, come collegare il cellulare in auto e usarlo rispettando le nuove regole

Il nuovodella, entrato in vigore il 14 dicembre del 2024, ha introdotto una forte stretta sull’uso del telefonomentre si guida, inasprendo le pene per chi viene colto con lo smartphone al volante. Ma quali sono leda rispettare per non incorrere nelle sanzioni e - soprattutto - non mettere in pericolo sé stessi e gli altri?sottolineato dal ministero della Salute, nella pagina dedicata al “alla guida”, ai conducenti di veicoli “è vietata durante la marcia qualsiasi azione che implichi l’allontanamento temporaneo delle mani dal volante: dalla telefonata all’invio di sms, dalle chat di messaggistica istantanea all’impiego delle mappe per orientarsi con la, dalla consultazione della rubrica telefonica o della lista degli appuntamenti fino al semplice rifiuto di una chiamata”.