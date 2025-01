Sport.quotidiano.net - Civitanovese sul mercato. Si cercano trequartisti ed esterni d’attacco

offensivi ecercansi. Con la rescissione di Vittorio Esposito, avvenuta lunedì pomeriggio, laè adesso praticamente priva di giocatori che occupano la zona del campo tra le punte e i centrocampisti. Perché se è vero che Esposito non ha soddisfatto a pieno le aspettative – il giocatore è arrivato alla vigilia della quarta giornata, ha messo a segno un solo gol e realizzato 2 assist – è altrettanto veritiero che il fantasista molisano rappresentava una soluzione e con il suo addio la dirigenza dovrà per forza di cose intervenire sul. Dal punto di vista di ali e, la stagione dei rivieraschi era incominciata con la disponibilità di Pierfederici, Toccafondi, Del Moro, Buonavoglia e poco dopo anche dello stesso Esposito. Ma di questi, solamente Buonavoglia è rimasto in rossoblù.