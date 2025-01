Bergamonews.it - ? LIVE! Inter-Atalanta 2-0: doppietta di Dumfries, Dea fuori dalla Supercoppa

2-0Marcatori: 49? e 61?(3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni (67? Carlos Augusto);, Barella (81? Frattesi), Calhanoglu (67? Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (76? Darmian); Thuram (46? Taremi), Lautaro. All. S. InzaghiA disp. Martinez, Calligaris, Palacios, Aidoo, Alexiou, Berenbruch, Buchanan, Asllani, Frattesi, Zielinski, Correa, Arnautovic(3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou (68? Palestra), Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon (57? Ruggeri), Scalvini (62? Djimsiti), Ruggeri; Samardzic (57? De Ketelaere); Brescianini, Zaniolo (57? Lookman). All. Gasperini.A disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Palestra, Bellanova, Ederson, Sulemana, Pasalic, De Ketelaere, Lookman, Vlahovic.Arbitro: ChiffiAmmoniti: 42? Scalvini, 89? Carlos AugustoEspulsi: –Note: –Il racconto in diretta90’+6 – Fischio finale di Chiffi: l’batte l’2-0 e va in finale dellaitaliana dove affronterà la vincente di Juventus-Milan90? – Clamorosa occasione per l’! Doppiomi racolo di Sommer su Djimsiti e poi su Lookman, poi il difensore albanese calcia incredibilmente alto da due passi90? – Saranno sei i minuti di recupero89? – Ammonito Carlos Augusto: secondo giallo del match, il primo in casa81? – Ultimo cambio nell’: esce Barella, entra Frattesi76? – Cambio nell’Dimarco, dentro Darmian72? – L’va a segno con Ederson, ma dopo un prolungato check del VAR viene ravvisato un leggerogioco di De Ketelaere che vanifica il tutto70? – Ennesimo miracolo di Carnesecchi:parata strepitosa sul tentativo a botta sicura di Lautaro Martinez68? – Ultima sostituzione per Gasperini:Kossounou, dentro Palestra67? – Due cambi nell’: escono Bastoni e Calhanoglu, entrano Carlos Augusto e Asllani62? – Quarto cambio nell’: finisce la partita di Scalvini, entra Djimsiti61? – Raddoppio dell’, ancora: l’si fa sorprendere in ripartenza e l’olandese facon il piattone che si insacca dopo aver colpito la partena della traversa57? – Tre cambi nell’: dentro De Ketelaere, Lookman ed Ederson al posto di Samardzic, Zaniolo e Ruggeri.