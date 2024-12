Anteprima24.it - VIDEO/ Capodanno, l’attesa dei sanniti tra i vicoli del centro storico per brindare al nuovo anno

Tempo di lettura: < 1 minutoC’è poco da aggiungere. Le immagini parlano da sole. Ancora una volta, ildi Benevento è stato meta, per la vigilia di, di centinaia e centinaia di giovani (e non solo) provenienti da tutta la provincia.Un appuntamento che si ripete dopo quello del 24 dicembre, diventato ormai una tradizione irrinunciabile per molti. Lo scambio di auguri, il brindisi tra idel. A partire dalla tarda mattinata, gruppi di giovani e meno giovani si sono ritrovati per alzare, insieme, i calici in un clima generale di condivisione e di allegria. L'articolodeitra idelperalproviene da Anteprima24.it.