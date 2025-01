Quotidiano.net - Saldi invernali 2024: al via in Valle d'Aosta, 16 milioni di famiglie pronte allo shopping

Leggi su Quotidiano.net

Subito dopo capodanno partono i. La prima regione è lad'con i primi sconti a partire da domani, seguita a partire da sabato 4 gennaio da tutte le altre regioni. Lo ricorda Confcommercio sottolineando che, secondo le sue stime, saranno 16leche si dedicherannoscontato: la spesa media sarà di circa 138 euro a persona e di 307 euro a famiglia. Il giro affari vale 4,9 miliardi di euro. Le stime paragonate con i dati dello scorso anno fornite dalla stessa organizzazione evidenziano un aumento di spesa nominale a persona di 1 euro per una crescita di giro d'affari complessivo di 100. Per il Presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni: "Irappresentano una tradizione commerciale capace di coinvolgere l'interesse di 16diitaliane alla ricerca dell'affare e di un crescente numero di stranieri amanti dellomade in Italy".