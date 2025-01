Biccy.it - Previsioni del 2025 sui vip: “William Re, divorzio Beyoncé, Swift madre”

Leggi su Biccy.it

Non soltanto legeneriche sul(tra calamità naturali, presidenti in pericolo e alieni), la sensitiva Nikki ha anche pubblicato 140 pronostici sulle celebrità di Hollywood e sui reali inglesi. Secondo Nikki,diventerà Re, Lady Gaga si sposerà e Taylorrimarrà incinta.negative pere Jay Z che secondo la donna potrebbero divorziare, così come Meghan e Harry.Stuck on a bench pic.twitter.com/vDtS0djPmb— Psychic Nikki (@PsychicNikki) June 10, 2016sui vip.Un bambino per TaylorLady Gaga si sposeràJohnny Depp si sposeràElton John deve stare attento alla salutePamela Anderson vincerà molti premi per The Last ShowgirlAnnullato lo spettacolo di Jimmy FallonArrestato Billy Ray CyrusUn remake del film VertigoUn membro della famiglia Jackson morirà in un incidente aereoShawn Mendes deve stare attento alla salute e al benessereDonald Trump potrebbe dare a Kim Kardashian una sorta di posizioneProblemi e pericoli attorno a DrakeJennifer Lopez potrebbe vincere molti premi per il film UnstoppableUn rapper canadese finirà come DiddyJay Z avrà un’udienza in tribunaleUna star del cinema verrà derubata della sua collezione di scarpeUna famosa star diventerà ciecaPericolo attorno a Kendrick LamarUna star del cinema morirà guidando sulle colline di HollywoodUn remake di Calamity JaneFran Drescher deve stare attenta alla saluteUn remake del film TaxiL’élite di Hollywood fuggirà dalla California quando i suoi nomi saranno menzionati nei file di Jeffrey Epstein e DiddyTom Hanks potrebbe avere un’udienza in tribunaleAnche Ellen DeGeneres potrebbe avere un’udienza in tribunaleMeghan Markle e il principe Harry si lascianoBattaglia per la custodia dei figli di Meghan Markle e del principe HarryDiddy è in pericoloDrake è in pericoloUno dei Rolling Stones moriràUno dei Beatles moriràJennifer Lopez sposerà un ricco membro della famiglia realeAngelina Jolie candidata e possibile vittoria per MariaDonatella Versace deve stare attenta alla saluteCher in un incidente d’autoKayne West e la moglie Bianca Censori si separanoKanye deve stare attento alla saluteBarbra Streisand, un problema al fegatoBeyonce e Jay Z si lascianoRyan Gosling, incidente d’autoMeryl Streep, paura del cancroUn altro Alumni “Friends” passeràSharon e Ozzy Osborne, gravi problemi di saluteBillie Eilish deve stare attenta alla salute e al benessereMargot Robbie diventerà una grande produttrice di HollywoodFran Drescher si candiderà in politicaSylvester Stallone entra in ospedaleMadonna potrebbe entrare in una struttura psichiatricaBrad Pitt si sposeràCher si sposeràMadonna potrebbe avere paura del cancroLady Gaga cambierà il suo nomeSimon Cowell sposerà Lauren SilvermanRihanna si sposeràUn matrimonio per Liam NeesonKim Kardashian diventerà avvocato e attivistaHarrison Ford potrebbe essere ricoverato in ospedale: deve stare attento agli aereiJames Woods ricoverato in ospedale e dovrebbe stare attento alla sua saluteProblemi di salute di Martin ScorseseRobert De Niro problemi alla prostataIntervento chirurgico d’urgenza per una cantante popArianna Grande bimbaShatner deve stare attento alla sua saluteTom Cruise deve stare attento ai problemi di salute, compresi quelli cardiaciZendaya deve stare attenta agli aereiIncidente d’auto tra George e Amal ClooneyMatrimonio per Ariana GrandeUn altro figlio per Katy PerryMariah Carey ha problemi di saluteOmicidio-suicidio attorno a una coppia di HollywoodGeorge Clooney deve stare attento alle moto e alle autoUn matrimonio per TaylorProblemi di salute di Clint EastwoodJane Fonda in ospedaleUn rapper verrà colpito durante una premiazioneQualcuno verrà colpito sul red carpetAccuse sessuali contro un conduttore di un quiz showBritney Spears in un incidente stradaleJohn Travolta in un incidente stradaleLa dama Judi Dench deve stare attenta alla saluteProblemi di salute di Carol BurnettStevie Wonder avrà problemi di saluteBill Cosby portato d’urgenza in ospedaleRicovero in ospedale di Jack NicholsonProblemi medici di Debbie HarryKanye West coinvolto in una sparatoriaUn famoso chef davanti a un giudice potrebbe andare in prigioneMatrimonio per OprahRicovero ospedaliero di Morgan FreemanIncidente sugli sci di Elizabeth HurleyHarrison Ford e Calista Flockhart si lascerannoDemi Lovato deve ancora prendersi cura della sua salute e del suo benessereDonatella Versace deve stare attenta alla sua salute e al suo benessereTed Turner deve stare attento alla sua saluteElon Musk deve stare attento alla sua salute e al suo benessereJulia Roberts divorzieràAngelina Jolie deve stare attenta alla sua saluteJoan Collins deve stare attenta alla sua saluteDavid e Victoria Beckham si lascerannoEva Mendez e Ryan Gosling si lascerannoBill Cosby deve stare attento alla sua salute e al suo benessereHailey e Justin Bieber devono stare attenti al loro matrimonioKeith Urban e Nicole Kidman possibile rotturaJoe Pesci deve stare attento alla saluteBarbara Streisand e James Brolin si sono lasciatiAnnette Benning e Warren Beatty si lascianosu una rottura tra Justin Timberlake e Jessica BielUna coppia di Hollywood andrà in overdoseBen Affleck deve stare attento alle sue abitudini di bere e al suo benessereUn ricovero in ospedale per Sylvester StalloneThe Rock deve stare attento alla motociclettaHarrison Ford deve stare attento alla sua salute e al suo benessere; un altro incidente aereoSir Anthony Hopkins deve vigilare sulla saluterealiKate edevono stare attenti al loro matrimonioRapimento intorno ad ArchieRe Carlo ancora malato e morenteCarlo che se ne vasarà re dopoMeghan Harry si è separataBattaglia per la custodia dei figli di Meghan e HarryHarry viaggerà ma alla fine tornerà nel Regno UnitoHarry potrebbe essere deportatoAltri guai intorno ad AndrewAndrew deve stare attento al pericolo e al benessereKate deve ancora stare attenta alla sua saluteRe Carlo darà il trono al principeRe Carlo, problemi di saluteUn bambino reale e unrealePossibiletra Meghan e HarryIl principe Carlo deve stare attento alla saluteAncora scandalo attorno al principe AndreaIl principe Alberto di Monaco potrebbe separarsi dalla mogliePericolo attorno al principee Harry e agli aereiUn rapimento che ha coinvolto la famiglia realeLa famiglia reale in pericolo a casa e soprattutto in viaggiosu dei funerali realiUno dei reali potrebbe essere avvelenatoL'articolodelsui vip: “Re,” proviene da Biccy.