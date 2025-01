Iltempo.it - Orrore a New Orleans, dieci morti e 30 feriti: "Attacco terrorismo" | VIDEO

Unterroristico. La sindaca di New, LaToya Cantrell, ha reso note le prime informazioni sull'incidente che ha sconvolto la notte di Capodanno nel quartiere francese della città in cui un veicolo ha investito la folla e ha ucciso 10 persone nel centro cittadino. "Sappiamo che la città di Newè stata colpita da unterroristico", ha detto Cantrell, precisando che l'incidente è ancora oggetto di indagine. Lo riporta la Cnn. "Un orribile atto di violenza ha avuto luogo questa mattina presto in Bourbon Street", ha affermato il governatore della Louisiana Jeff Landry, aggiungendo che la sua famiglia sta pregando per le vittime e per i primi soccorritori. Le ricostruzioni sono ancora sommarie. QUello che si sa è che alle 3 del mattino locali un veicolo, forse un camion come detto da un testimone, ha investito la folla, uccidendo almeno 10 persone e ferendone altre 30.