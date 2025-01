Liberoquotidiano.it - "Liberazione immediata": Cecilia Sala arrestata in Iran, l'appello della Farnesina

L'Italia ha chiesto al governoiano la "giornalista italiana" e "garanzie totali sulle sue condizioni di detenzione". Questo quanto si apprende dallaa propositosituazione di, nel carcere di Evin dal 19 dicembre scorso. Le richieste dell'Italia sono contenute in una nota verbale che il ministero degli Esteri ha consegnato al governoiano attraverso l'ambasciatrice a Teheran Paola Amadei. La nota si inserisce nell'ambito del lavoro che il titolare degli Esteri, Antonio Tajani, sta portando avanti con la premier Giorgia Meloni, il ministroGiustizia Carlo Nordio e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano per arrivare a una rapida e positiva soluzionevicenda. In merito alle condizioni di detenzionegiornalista di Chora Media e del Foglio, laha avanzato delle richieste anche sulla possibilità di fornire generi di conforto e sulla garanzia che questi vengano consegnati effettivamente alla cittadina italiana.