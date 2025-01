Edilizia privata e condono | entrate in aumento per il Comune di Latina

Leggi su Ilfaroonline.it

, 1 gennaio 2025 – Un netto incremento delledello Sportello unico dell’e dell’Antiabusivismo edeldi: il 2024 ha portato alle casse dell’ente 2.133.174,62 euro; il 2023 si era chiuso con 1.936.808,28 euro e l’anno precedente, il 2022, con 1.816.983,88 euro.“Il risultato estremamente positivo – ha affermato l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio – mette in luce l’attenzione rivolta alle politiche delledel VII Dipartimento dell’ente, con conseguentedelle attività e del rilascio dei titoli edilizi, anche in sanatoria. Abbiamo chiuso il 2024 con circa 197mila euro in più rispetto al 2023 e con circa 317mila euro in più rispetto al 2022”.L’assessore all’Urbanistica ha ricondotto il rilancio del VII Dipartimento, così come del Dipartimento dell’Urbanistica, allo spirito di squadra che si è venuto a creare all’interno degli uffici: “Si è creato un team di lavoro caratterizzato da un genuino spirito di squadra e una forte fidelizzazione dei tecnici e dei dirigenti nell’ottica di un indirizzo ben preciso dell’amministrazione e dell’assessorato orientato a stimolare e supportare il lavoro concreto che viene svolto dal personale.