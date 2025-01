Lapresse.it - Capodanno, Mattarella al Papa: “2025 sia anno in cui cresce la pace”

Sergioscrive aFrancesco. “Affinché, come Ella auspica, ilpossa essere unin cui ‘cresca la’, Vostra Santità suggerisce gesti urgenti e coraggiosi. Spetta a ciascuno, individualmente e nel contesto sociale di riferimento, raccogliere questo invito a credere nel dialogo e nella, a fare di più per gestire con efficacia il fenomeno strutturale delle migrazioni, il degrado ambientale, i rischi e le opportunità connessi alle nuove tecnologie. Tutti temi che investono il futuro dell’umanità e sui cui quali il Suo alto Magistero pone massima attenzione”. Sono le parole del Presidente della Repubblica nel messaggio a Bergoglio di “riconoscente ringraziamento, a nome della Repubblica Italiana e mio personale” per il messaggio “Rimetti a noi i nostri debiti, concedici la tua” in occasione della Giornata mondiale della