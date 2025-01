Zonawrestling.net - AEW: Annunciato un Casino Gauntlet Match, il vincitore sfiderà Jon Moxley

L’AEW è pronta a iniziare il nuovo anno con un marcia in più: la compagnia di Jacksonville, dopo aver debuttato sulla piattaforma MAX, haunche decreterà il prossimo sfidante di Jonper l’AEW World Championship in quel di Maximum Carnage il prossimo 15 gennaio. E’ stato proprio il patron della compagnia, Tony Khan, ad annunciare l’incontro tramite il proprio account X. Nell’episodio di Dynamite dell’8 gennaio, infatti, un non ancora specificato numero di wrestler si sfideranno in unper decidere chi sarà il prossimo sfidante al titolo massimo. Ricordiamo che nel corso del, i wrestler si alterneranno sul ring a intervalli regolari, con le eliminazioni che avverranno tramite pinfall o sottomissione. Next Wed, 1/8Clarksville, TNWednesday Night #AEWDynamite8pm ET/7pm CT, TBS + MAXWinner Gets World Title bout vs @JonatMaximum CarnageWed, 1/15Next Wednesdaythe first simulcaston MAX + TBS!Don’t miss Dynamite TONIGHT! pic.