Liberoquotidiano.it - "Voglio dire queste poche parole": la moglie di Fonseca spiazza il Milan e i tifosi

Leggi su Liberoquotidiano.it

"È arrivato il momento diaddio. Sono orgoglioso di aver lavorato per ile ho sempre dato il mio cuore e la mia anima per onorare la storia e la tradizione di questo grande club. Vorrei ringraziare il mio staff, i giocatori, ie tutti coloro che mi hanno sostenuto durante la mia permanenza ao. Auguro al club il meglio per il futuro". È questo il messaggio di congedo, via social, di Paulo. Il tecnico portoghese è stato esonerato oggi dalla società rossonera, che ha preferito affidarsi a Sergio Conceicao. Ma inore, a colpire e non poco i social, è un altro messaggio di congedo, quello della compagna del tecnico lusitano, Katerina, una donna ucraina conosciuta ai tempi dell'esperienza sulla panchina dello Shakthar Donetsk. Proprio su Intagram la comnpagna di Fonscea ha scritto alcuneche sono state apprezzate dai rifosi rossoneri e che in poco tempo sono diventate virali: "Vorrei lasciare qui solo