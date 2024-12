Amica.it - Un atto d'amore verso Maggie Smith e il suo personaggio, Lady Violet: ecco cosa aspettarci da "Downton Abbey 3". Ed ecco quando lo vedremo...

La data ce la siamo segnata per bene sul calendario: 12 settembre 2025. Quel giorno, infatti, uscirà in tutto il mondo3. Ovvero il terzo film trdalla celeberrima serie tv con Michelle Dockery e Hugh Bonneville. Manca lei, la decana della famiglia. Ma non è dimenticata. Perché sia nella finzione – la contessa madreCrawley muore al termine di: Una nuova era – che nella realtà –se ne è andata a 89 anni lo scorso settembre – la presenza si farà comunque sentire.Parola dello storico produttore di, Gareth Neame. Che ha svelato come questo terzo film renderà omaggio alla compiantae al suo inimitabile e iconico