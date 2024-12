Pronosticipremium.com - Svilar e Pisilli futuro della Roma, ma i rinnovi? Sirene inglesi per il belga

Leggi su Pronosticipremium.com

Sta per calare il sipario su un 2024 da fiatone per la, soprattutto per una seconda parte che dire travagliata non rende l’idea. Al netto di un lento ma progressivo miglioramento con l’arrivo di Ranieri, le note positive da agosto in poi sono davvero poche, tanto nella gestione globale del club quanto nei singoli giocatori (vedi un Pellegrini verso l’addio). Due di queste sono individuabili in, scoperte inaspettate che brillano sempre di più nel firmamento giallorosso. A San Siro contro il Milan sono stati tra i migliori, con il portiere ex Benfica che si è preso il premio di MVP del match e il giovane prodotto del vivaio che continua a dimostrare come partite di cartello e palcoscenici così prestigiosi non gli facciano per nulla tremare le gambe. Ma idove sono? Sì perché questo è il tema principale che li riguarda, una questione che comincia a far preoccupare i tifosi, desiderosi di vedere i due giocatori con la magliaancora a lungo.