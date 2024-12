Panorama.it - Siria, esecuzioni sommarie dei fedeli di Assad e caccia alle minoranze religiose

Gli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione ad Asaad Hassan al-Shibani, nuovo ministro degli Esteri dell'amministrazione transitoriana, a seguito delle continue segnalazioni di violenti attacchi perpetrati da gruppi militanti in diverse aree del Paese. La notizia è stata riferita lunedì da alcuni funzionari statunitensi ad Axios. Secondo il rapporto, i funzionari americani temono che le rappresaglie dei militanti affiliati ai ribelli, che all'inizio del mese hanno rovesciato il regime di Bashar, possono innescare ulteriori tensioni. In particolare, si teme che gli attacchi diretti contro le comunità minoritarie e contro gli individui legati al precedente regime possano compromettere gli sforzi di stabilizzazione in unagià devastata dal conflitto. Asaad Hassan al-Shibani è noto come il principale collaboratore di Ahmed al-Sharaa, leader de facto dellae capo di Hayat Tahrir al-Sham (HTS), attualmente la più potente fazione armata nel Paese.