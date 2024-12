Salto con gli sci Two Nights Tour | Prevc fa faville a Garmisch

Leggi su Sportface.it

Nikafa, vincendo la prova diPartenkirchen, prima tappa del Two. L’atleta slovena ottiene un successo importante per la propria carriera, arrivando a quota dieci trionfi. Si tratta di un grande traguardo per la classe 2005. A completare il podio sono la norvegese Kvandal e l’atleta austriaca Pinkelnig. La prova si è sviluppata su due turni di salti: la prima run è partita alle 16:20, la seconda alle 17:15. La top 20 (composta dalle prime quindici e da cinque lucky losers) che ha passato il primo turno si è poi impegnato nella seconda discesa. L’unica italiana presente in gara era Annika Sieff, che non ha però superato Eirin Maria Kvandal nel testa a testa e ha concluso ventiseiesima. Le atlete sono attese domani, mercoledì 1 gennaio, a Oberstdorf.