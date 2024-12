Ilrestodelcarlino.it - Quando la bontà è contagiosa. Sei donne in auto nella notte: "Cibo e speranza ai senzatetto"

C’è chi guarda alla tv i volontari che portano coperte e caffè a chi dorme nelle strade – nello zapping del telecomando – e poi ci sono loro. Si chiamano Cinzia Zambonati, 50 anni, e Mirca Mattioli, coetanea. "Una sera siamo salite sulla nostra– raccontano – abbiamo messo nel portabagagli, sui sedili dietro tè caldo, qualche panino". Sacchetti imbottiti di generosità. E hanno percorso le strade della città per dare una mano e affetto a chi non ha più un tetto o non l’ha avuto mai. Non sono sole. "Siamo tutte, siamo in sei. Un gruppo di ragazze", precisa Cinzia Zambonati, perché alla fine si è sempre giovanisi crede in un mondo migliore. Che loro hanno trovato. Grazie ad un post sui Social. Hanno raccontato quello che fanno in un appello su ’Sei di Ferrara se.’. "Uno tsunami, stiamo continuando a ricevere post, telefonate, la gente si vuole unire a noi, vogliono salire inper attraversare lacon un carico di umanità".