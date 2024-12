Quotidiano.net - Prodi, Delrio e Ruffini. Torna in campo l’ex Ppi a caccia del grande centro

Leggi su Quotidiano.net

Le tessere del mosaico erano sparse già da un po’ di settimane sul tavolo della politica, ma solo ora se ne inizia ad intravvedere il disegno. L’iniziativa organizzata per il 18 gennaio dalministro Grazianoa Milano, presso il Palazzo della Regione, dal nome ‘Comunità democratica’ è probabilmente il primo tentativo ufficiale di intavolare una discussione che permetta, all’area cattolica delsinistra, di capire se ci sono o meno le condizioni per federare il, renderlo un’unità politica, dargli una dignità e una sua indipendenza. "Premesso che non siamo per un partito dei cattolici, questa è una normale occasione di dibattito. La cultura cattolica democratica – ha dichiarato– è una cultura politica laica, che ha gli strumenti in grado di fare proposte forti e creative per affrontare i problemi del Paese".