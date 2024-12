Sport.quotidiano.net - Pallavolo Fipav Regionale - Elio Sità candidato dalla Toscana alle prossime elezioni nazionali per la carica di vicepresidente. Bilancio del 2024, i numeri restano da record

Una stagione d’oro per laitaliana il cui fiore all’occhiello è il titolo olimpico vinto a Parigi per la prima voltasquadra femminile guidata da Julio Velasco. Ma anche il volley toscano ha i giusti motivi per festeggiare unricco di iniziative e di successi. Ilè stato fatto nel corso di una serata augurale alla quale hanno preso parte, oltre al consigliere federalee al presidenteTiziano Silei con i suoi consiglieri, tutte le componenti tecniche e arbitrali della, e i presidenti dei vari Comitati territoriali. A rappresentare le istituzioni: l’assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini, il presidente del ConiSimone Cardullo e il delegato di Firenze Gianni Taccetti. Questi alcuni: nell’anno che sta per concludersi sono state giocate in, organizzate dal Comitato, 1.