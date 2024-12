Superguidatv.it - Oroscopo 2025 di Ada Alberti, la classifica dei 12 segni per il nuovo anno

Ada, la nota astrologa che tutti i lunedì mattina vediamo protagonista nel programma di successo Mattino 5 News, ha condiviso le previsioni e l’per ilper tutti i dodicidello zodiaco. Si prospetta undi grandi cambiamenti e novità per tuttiche vivrmesi di up, ma anche mesi di down. Scopriamo insieme l‘di Adasegno per segno.Adaper l’ArieteI cambiamenti delsono urgenti e indispensabili, avrete l’opportunità di affrontarli nel modo migliore entro i primi di giugno per Giove amico in Gemelli. Quindi non allarmatevi troppo, ma cercate di affrontare tutto con calma e prudenza. Cambiamenti necessari che non si possono ignorare e che porteralla trasformazione della propria vita. Ci sarcrisi familiari, chiusure affettive e sentimentali indesiderate.