Lortica.it - Opocsoro

Leggi su Lortica.it

Il 31 dicembre: il giorno in cui tutti fingono di avere piani incredibili, mentre in realtà nessuno sa cosa fare davvero. Le stelle, un po’ brillo e un po’ maliziose, vi osservano e si preparano a giudicare ogni vostra scelta. Prendete nota, perché il vostro Capodanno sarà memorabile. in un modo o nell’altro! Ariete(21 marzo – 20 aprile)Oggi siete carichi come una bottiglia di spumante pronta a scoppiare. Peccato che il vostro entusiasmo sia troppo per chiunque vi stia vicino. Le stelle vi consigliano di frenare un po’: la festa è lunga e non tutti vogliono bruciare le energie alle 19. Toro(21 aprile – 20 maggio)Il vostro Capodanno ideale è un mix di buon cibo, comfort e il divano. Peccato che qualcuno insista per portarvi in un locale rumoroso e pieno di gente. Le stelle vi invitano a cedere un po’, ma non troppo: ricordate, voi siete al massimo della forma solo con un piatto in mano.