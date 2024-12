Tpi.it - Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco: tutto quello che c’è da sapere sul film

il: trama, cast e streamingQuesta sera, martedì 31 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in ondail, uncult del 2001 diretto da Steven Soderbergh, remake della pellicola Colpo grosso del 1960. Nel cast attori celebri come George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaDopo quattro anni di reclusione, Danny Ocean, accusato di truffa aggravata e rapina, esce di prigione. Ma non passa molto tempo prima che l’uomo violi anche la libertà vigilata per recarsi in California dal suo compagno di crimine Rusty Ryan, e proporgli una nuova rapina: Danny intende infatti compiere un furto ai danni dei tre più importanti casinò di Las Vegas nel corso di una stessa notte.