Oasport.it - Nadia Battocletti imperiale alla BOclassic: ciliegina in una stagione da urlo, doppietta a Bolzano

ha chiuso con lasulla torta unadavvero superlativa, condita dmedaglia d’argento sui 10.000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024, dd’oro agli Europei di Roma e dal sigillo agli Europei di Cross. La fuoriclasse trentina ha infatti vinto la, tradizionale corsa di San Silvestro andata in scena lungo le vie del centro di.Siamo al cospetto di un talento formidabile, che dopo questa soddisfazione potrà proiettarsi con grande ottimismo verso il 2025 che culminerà con i Mondiali di Tokyo a settembre. La 24enne si potrà godere qualche giorno di riposo, ma la rivedremo presto in gara: il prossimo 6 gennaio sarà impegnata al Campaccio, evento di corsa campestre a San Giorgio su Legnano.L’azzurra ha preso il comando delle operazioni fin dalle prime battute di gara e ha sgretolato il gruppo delle partecipanti nei primi due giri dei quattro previsti, rimanendo sola con le altre due annunciate big della vigilia, ovvero la turca Yasemin Can (sette titoli europei in carriera, tre in pista e quattro sui prati) e l’etiope Aleshign Baweke (fresca Campionessa del Mondo under 20 sui 3000 metri).