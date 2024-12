Agi.it - Mattarella: speranza, rispetto e pace le parole chiave del discorso di fine anno

Leggi su Agi.it

AGI - In piedi, in completo blu con cravatta dello stesso colore. Alle spalle l'albero di Natale con le palle che recano incisi gli articoli della Costituzione e quelli della Dichiarazione universale dei diritti umani. E ancora: la riproduzione ottocentesca della Madonna della Seggiola di Raffaello e le immancabili bandiere. Quella italiana, quella europea e quella della Presidenza della Repubblica. Lo sfondo del decimodidel Presidente Sergioè esso stesso un messaggio: un richiamo alla sobrietà, alla compostezza in un tempo segnato da guerre, caos e smarrimento. Soprattutto fra le giovani generazioni, come ha segnalato a più riprese il Capo dello Stato che quest'ha scelto la Sala del Lucernario del Quirinale. Anche questa una scelta in cui sembra di poter leggere il richiamo alla luce - che illuminadall'alto - e, dunque, alla, concetto che ricorre a più riprese nel