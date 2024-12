Lopinionista.it - “Maria”, un ritratto intimo e sublime sulla vita della Callas [TRAILER]

Dal 1° gennaio al cinema “”, unfirmato da Pablo Larraíndi, rivissuta e reimmaginata durante i suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni ’70. Interpretata da una incredibile Angelina Jolie, al fianco di Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Kodi Smit-McPhee e Valeria Golino.Un film Fremantle prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle, Juan de Dios Larraín per Fabula Pictures, e Jonas Dornbach per Komplizen Film, un’esclusiva per l’Italia Rai Cinema.SINOSSI, il film sul mondo dell’opera lirica diretto dall’acclamato regista Pablo Larraín presenta l’attrice premio Oscar® Angelina Jolie nei panni di, una delle figure più emblematiche del 20° secolo. La trama segue le vicenderinomata soprano di origine greca durante il suo soggiorno a Parigi, città in cui si rifugia dopo unapubblica costellata di eventi emozionanti e tumultuosi.