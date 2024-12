Sport.periodicodaily.com - Gli eventi sportivi più attesi del 2025

Si chiude un 2024 ricco di successi e soddisfazioni per lo sport italiano, e di conseguenza anche l’anno venturo le aspettative degli appassionati non potranno che essere sempre altissime. Scopriamo mese mese tutti glipiùdel.GLIPIÙDEL: IL CALENDARIOGENNAIOL’anno si aprirà con la Supercoppa Italiana di calcio che vedrà Milan, Juventus, Atalanta e Inter contendersi il trofeo nazionale in Arabia Saudita dal 2 al 6 gennaio. -Il 12 gennaio prenderà il via L’Australian Open con Sinner che spera di bissare il successo della scorsa edizione.-Il 31 gennaio sarà la volta anche del Sei Nazioni di rugby che partirà da Parigi con la Francia che ospiterà il Galles.FEBBRAIO-Il 9 febbraio scatterà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di football americano con il Super Bowl giunto alla 59esima edizione.