Come si dice | chi ben comincia è a metà dell' opera

Passato indenne lato look questo Capodanno (qui le idee last second, per chi brancola ancora nel buio), il 2024 volge al termine. E tocca già a pensare a cosa indossare in questi primi mesi del 2025: il più lungo, gennaio, è già qui.vestirsi per ripartire con il piede giusto?vestirsi ambre 2024: 5 outfit a cui ispirarsi X Leggi anche ›vestirsi ambre 2024? 5 outfit per affrontare l’inverno con stile Imprescindibile, un outfit a prova di basse temperature.