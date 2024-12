Lettera43.it - Capodanno 2025, i festeggiamenti nel mondo

Tutto pronto per l’arrivo del. Se in Italia dovremo aspettare – logicamente – fino alla nostra mezzanotte, dall’altra parte delc’è chi ha dato il via aialle 11 italiane: L’atollo di Kiritimati (Isola Christmas) delle Sporadi Equatoriali nel Pacifico centrale, parte della Repubblica delle Kiribati, ha celebrato il nuovo anno per primo alcon ben 13 ore in anticipo rispetto all’Italia (alle 11).already started in Auckland, New Zealand #HappyNewYearpic.twitter.com/Wa5N8YNhw4— Gabriel (@vodimtenigranku) December 31, 2024Poi alle 12 italiane è toccato a Samoa, Nuova Zelanda e Tonga.HAPPY NEW YEARNEW ZEALAND pic.twitter.com/rbRntjuhw3— WORLD 2024 (@W0rld2K24) December 31, 2024In Australia Sydney, che si è da tempo autoproclamata ‘Capitale mondiale del’, dovrà invece aspettare altre tre ore (alle 14 italiane) per celebrare l’ingresso del