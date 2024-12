Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, Celik in bilico: De Zerbi bussa alla porta

Leggi su Pronosticipremium.com

Il 2024 sta per passare in archivio e lalo ha concluso con il pareggio per 1-1 con il Milan. I giallorossi si presentano all’anno nuovo con una fiducia ritrovata, con la speranza di riuscire ad avvicinarsi sempre di piùzona Europa. Già, perché la retta via è stata intrapresa ed ora è fondamentale risalire la china della classifica, mettendo in cascina punti pesanti. I capitolini stanno iniziando a pensare completamente al derby con la Lazio, in programma domenica 5 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Una partita da vincere a tutti i costi, per il dominio della città.Al tempo stesso, però, la dirigenza starebbe preparando il piano per l’imminente sessione invernale di. Claudio Ranieri avrebbe bisogno, infatti, di colpi che diano nuova linfa vitale al gruppo.