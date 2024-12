Inter-news.it - Yann Bisseck è la nuova normalità in casa Inter

nei primi mesi della stagione 2024-2025 è diventato un titolare dell’. Un salto di qualità totale rispetto a un anno fa, quando aveva appena cominciato a giocare in nerazzurro.CAMBIAMENTO – Un anno faviveva le sue prime presenze in maglia. Anche da titolare, ma giusto qualcuna. Dopo essere stato considerato un oggetto misterioso o persino un acquisto sbagliato, nelle necessità Inzaghi aveva iniziato a puntare su di lui. Scoprendo un difensore di talento, per quanto ancora tutto da plasmare. Un anno dopo,è un titolare fisso dell’. Anche se nessuno sembra averci fatto davvero caso a questo cambiamento. La presenza del tedesco sembra essere data per scontata. E questo è un grande complimento al giocatore, che ha abituato alla sua presenza e al suo rendimento.