Valutazione dei Dirigenti Scolastici, ANCoDiS: 'risultati frutto anche delle competenze dei collaboratori', valutate anche le figure di sistema

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dia proposito delladeivoluta dal ministro Giuseppe Valditara. Ecco il contenuto.: raggiungimento degli obiettivi edeiApprendiamo dalle dichiarazioni del Ministro Valditara che dal 2025 ladei presidi e il conseguente riconoscimento economico sarà fondato sugli obiettivi raggiunti. Bene ma faccio rilevare che i risultati conseguiti non dipendono SOLO dal Ds ma – non credo di poter essere smentito – dalla professionalità e dalledei loro collaboratori e di tutte ledi– la squadra dell’autonomia – oggi lasciati ai margini dell’attenzione e del CCNL. Purtroppo ancora una volta sembra sfuggire il tema e non si spende una parola sul nostro lavoro che non è affatto invisibile.