Ilrestodelcarlino.it - Un cittadino critico su X: "Offeso dal ministro Crosetto"

Il bullismo insolente, l’arroganza e la protervia delcontro un modenese che esprime una critica. Questo è quello che accade ad un(Vincenzo ’Enzo’ De Donatis, ex medico di medicina generale anche carcerario) che si permette di criticare la legge di bilancio, appena approvata, sul profilo X del: insulti personali e sprezzante dileggio con il tono perentorio poi, proditoriamente attenuato dagli auguri di Buon Natale, che non si negano neanche ad un ’infame o ignorante’. È questo il duro attacco che il consigliere regionale Paolo Trande (Avs), recentemente eletto segretario dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, condivide sulla sua pagina Facebook. Riavvolgendo il nastro, la polemica si sarebbe scatenata dopo che al messaggio di De Donatis sul profilo X di("Sarebbe opportuno che pensasse anche a chi, grazie alle vostre armi, una casa non ce l’ha più, una famiglia non l’ha più.