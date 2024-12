Quotidiano.net - Toti & Sangiuliano. Stelle cadenti del potere

La reputazione, il prestigio. E all’improvviso la polvere. Circostanze imprevedibili governano la vita degli uomini ai quali, toccato il fondo, spesso resta solo la consolazione di Santa Teresa di Lisieux: "Più grandi sono le nostre sofferenze, più sconfinata sarà la gloria". Due uomini in questo anno bisesto hanno confermato in maniera esemplare la forza del destino e la fragilità della fama: l’ex presidente della Liguria Giovannie l’ex ministro della Cultura Gennaro, strappati alle rispettive poltrone con la stessa rapidità. Uno Vergine, l’altro Gemelli, stessa traiettoria: no, non è colpa delle, accusato di corruzione e arrestato a maggio, ha patteggiato per ripiegare su svariate ore di lavori utili alla Lega per la Lotta contro i tumori di Genova: dalla vetta della Regione al front-desk della Lilt, inchiodato a mansioni di segreteria, refertazione dei prelievi, call e recall.