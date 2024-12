Superguidatv.it - Shaila Gatta ‘riconquista’ Lorenzo Spolverato, dopo l’addio al Grande Fratello? Il confronto

il clima di alta tensione vissuto in balia di una crisi del loro amore,giungono al momento di unpaciere, al, che accende un loro “ritorno di fiamma”.si riavvicina a: ilLa rottura della coppia di conoscenti intimi ha infranto i cuori di molti tra i telespettatori di, come si evince da diversi stati finiti tra i trend di discussione sui social. Ma,la “crisi di Natale” abbattutasi su di loro, asorpresa dei fan,registrano un riavvicinamento importante. Un momento in cui non mancano dei momenti di commozione. “Mi hai fatta sentire piccola, ma ti perdono. Noi meritiamo di stare insieme”, fa sapere provata l’ex Amici al modello, alludendo agli auguri mancati di Buon Natale, non ricevuti da parte del giovane.