Ilnapolista.it - Salah continua a macinare record. Quello che fa è roba da Fifa giocato al livello di difficoltà più semplice

Leggi su Ilnapolista.it

“Mohamedsta vivendo la migliore stagione di sempre in Premier League per un attaccante. È un’opinione? No. È un dato di fatto“. Lo scrive The Athletic ed è pure difficile dargli torno dopo l’ennesima prestazione sublime dell’egiziano che il prossimo 15 giugno compirà 33 anni.A prescindere dall’effetto visivo, sono i numeri a dirlo. “È in cima alla lista per il miglior rapporto minuti-gol di qualsiasire della Premier League e non mostra segni di rallentamento“.Sono 30 tra gol e assist in 18 presenze. “Significa che sta realizzando una media di un gol o un assist ogni 52,7 minuti, sei in meno del secondo migliore di sempre (Gabriel Jesus, Manchester City 2016-17, con 59,1) e 10 in più di Erling Haaland per il City la scorsa stagione“.Quando gli altri sono stanchi,sembra il più fresco di tuttiDomenica ha realizzato un altro gol e due assist contro il West Ham.