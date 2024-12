Roma, oltre 600 presenze per la BabboBefana In… Polizia

Leggi su Ilfaroonline.it

, 30 dicembre 2024 – “Strepitoso successosold out per la 24° edizione dellaIn., – spiegano in una nota, Francesco Paolo Russo ed Alex Bucci Presidenti delle APS ACAH All Cops Are Heroes e Love Cup, organizzatori dell’evento.Più di 600 i presenti, che si sono alternati nelle sedute dei 500 posti del Teatro Palladium di, dove si è svolta la Manifestazione, alla quale si può dare l’appellativo di Miglior evento dell’anno, in visibilio le centinaia di bambini, all’arrivo della Befana e di Babbo Natale a bordo di una potente moto, scortata dalle auto delladi Stato.All’interno durante la Kermesse, che ha visto la partecipazione della Regione Lazio, si sono succeduti, il gradito ospite e grande artista Ninetto Davoli, con il giornalista Sigrfrido Ranucci e condotti, da Antonio Delle Donne, si sono esibiti artisti di fama nazionale, quali: Tina Angrisani, Pier Francesco Pesci della compagnia teatrale ‘Bolle Spaziali’, poi Paolo Pasquali, grande protagonista delle nottatene interprete del film vincitore dell’Oscar La grande Bellezza! Due grandi artisti Agostino Penna e Valeria Vincenzi, i comici Marco Passiglia, I Sequestrattori, Fabrizio Gaetani, Gianluca Giugliarelli, Gianfranco Phino e Marko Tana.