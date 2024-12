Rompipallone.it - Portano via il bomber all’Atalanta: la Juventus fa sul serio

Lacoglie tutti di sorpresa e prepara un blitz di mercato a sorpresa: offensiva per il gioiello di Gasperini per rinforzare l’attaccoIl campionato non è ancora alla fine del girone d’andata, ma ha già emesso alcuni verdetti importanti. Come ad esempio il fatto che lanon sembri pronta per lottare per lo scudetto. I bianconeri sono all’inizio di un nuovo percorso e di un progetto di crescita con Thiago Motta alla guida, qualche segnale positivo si è avvertito. Ma il rendimento della squadra è inficiato da troppi pareggi, ben 11 in 18 giornate, rallentando notevolmente l’andatura.Da questo punto di vista, la dirigenza, per voce del direttore tecnico Giuntoli, ha già messo le mani avanti, spiegando come il primo obiettivo sia quello di confermarsi in zona Champions. Rimanere nell’élite del calcio europeo è fondamentale per proseguire verso un nuovo ciclo virtuoso, per avere anche più risorse economiche da investire nelle prossime finestre di mercato.