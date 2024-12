Lanazione.it - Panoramica di Monte Argentario. Partono le conferenze dei servizi. I lavori inizieranno a ottobre 2025

Leggi su Lanazione.it

lediper la chiusura dell’anello della. Iniziano le operazioni burocratiche che vedranno, al loro termine, l’inizio deiper completare la messa in sicurezza del tratto di strada che collega Porto Santo Stefano e Porto Ercole, passando dalla viadel promontorio. Un percorso turistico che permetterà, una volta ultimato, di fare il giro del promontorio senza le opportune macchine fuoristrada che servono ancora oggi per superare i circa 3 chilometri di terreno impervio e sconnesso. Ipotrebbero partire dal prossimo mese di, mentre la Regione, vista la volontà del presidente Eugenio Giani di sistemare il percorso, ha stanziato circa due milioni di euro. Fondi che non basteranno, secondo i calcoli del Comune, per realizzare l’opera.