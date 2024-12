Lapresse.it - Paesi sicuri, la Cassazione: “Decidono i ministri, giudice valuta eccezioni”

Sulla definizione e lazione di ““, la, in un’ordinanza interlocutoria spiega che “spetta ai”. “Il, garante, nell’esame del singolo caso, dell’effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce, in tal caso, nellazione che spetta, in generale, soltanto al Ministro degli affari esteri e agli altriche intervengono in sede di concerto, ma è chiamato a riscontrare, nell’ambito del suo potere istituzionale, la sussistenza dei presupposti di legittimità della designazione di un certo paese di origine come sicuro, rappresentando tale designazione uno dei presupposti giustificativi della misura del trattenimento” si legge nell’ordinanza interlocutoria, pubblicata oggi, redatta dai giudici della Prima Sezione dellain merito al provvedimento di non convalida del trattenimento di uno straniero proveniente dall’Egitto, adottato dal Tribunale di Roma.