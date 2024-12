Tvpertutti.it - Morto Bettarini. Ultimo saluto di Stefano: «È il prezzo da pagare»

Leggi su Tvpertutti.it

Un grave lutto ha colpito: si è spento all'età di 86 anni suo padre. Mauro. La notizia è stata resa pubblica attraverso una storia Instagram, doveha voluto ricordare il padre con parole cariche di dolore e amore: "Ildell'amore è la perdita. Ciao Babbo". Un messaggio semplice ma profondo, che lascia trasparire il forte legame tra padre e figlio.Mauro, nato a Roma ma vissuto per gran parte della sua vita in Toscana, ha avuto un legame speciale con il calcio, una passione che ha condiviso con suo figlio. Negli anni Cinquanta, Mauro giocò come portiere nelle giovanili della Roma, un sogno che coltivava mentre frequentava il liceo classico. Una bocciatura scolastica lo costrinse ad abbandonare momentaneamente il mondo dello sport per concentrarsi sugli studi.