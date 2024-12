Ilrestodelcarlino.it - Morto aggredito, Comunanza è sotto choc: “Sconvolti dall’omicidio”

(Ascoli), 30 dicembre 2024 – Dieci giorni fa il femminicidio di Emanuela Massicci, uccisa dal marito a Ripaberarda. Sabato, invece, la morte del 75enne Renzo Paradisi, massacrato di botte dall’ex compagno della figlia ae deceduto dopo cinque giorni di agonia. È una fine d’anno tragica, per il Piceno, con il territorio che è davveroper questo duplice avvenimento che ha sconvolto proprio tutti. A, Paradisi era stato picchiato il 23 dicembre da Claudio Funari, che lo accusava di aver ostacolato il suo rapporto con la figlia. L’aggressore è in carcere, accusato di omicidio. Il 40enne aveva picchiato anche la moglie dell’anziano, che è ancora ricoverata in ospedale. Ac’è poca voglia di parlare. Funari, infatti, è molto conosciuto avendo una ditta di infissi insieme al fratello.