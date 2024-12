Pianetamilan.it - Milan, Conceição pronto a subentrare: Fonseca verso l’esonero

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo X, la situazione legata alla panchina delsembra ormai definita. Sérgioha accettato tutta una serie di condizioni per diventare il nuovo allenatore del, con un contratto che potrebbe estendersi fino al 2026. La dirigenza del, in stretto contatto con Jorge Mendes, agente di Sérgio, sta ultimando la documentazione necessaria per formalizzare l’accordo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il tecnico portoghese è atteso ao già nella giornata di domani, a conferma che la trattativa è ormai alle battute finali. Paulosembra sempre più vicino al, dopo i recenti risultati altalenanti e una rottura evidente con la società. La nuova erapotrebbe partire a breve, con l’obiettivo di rilanciare ilsia in Serie A che in Europa.