Lettera43.it - La Lega contro Tony Effe: presentato un esposto per «istigazione alla violenza sulle donne»

Leggi su Lettera43.it

Il caso die del rifiuto di Roma Capitale di farlo partecipare al Concertone di Capodanno continua a far discutere. Il rapper, che dopo il «no» di Gualtieri si è accordato per un concerto al Palaeur, organizzato privatamente, è stato preso nuovamente di mira d. Il capogruppo del Carroccio in Consiglio comunale a Roma, Fabrizio Santori, ha infattiundi luiProcura della Repubblica italiana. A causa dell’esclusione di, l’intera prima line-up del concerto è saltata con il dietrofront a partecipare anche di Mahmood e Mara Sattei.fine a Capodanno si esibiranno Boy George con i Culture Club, Gabry Ponte, la PFM Premiata Forneria Marconi, l’Orchestraccia e l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta.LEGGI ANCHE: Il tafazzismo di Gualtieri che ci porta addirittura a dire: nessuno tocchiL’della: «»Nel documento, Santori ha chiesto ai magistrati di «eventuali risvolti penali nei contenuti dei testi di, ipotizzando il reato dile, in contrasto con le normative italiane e internazionali».