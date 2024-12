Ilrestodelcarlino.it - La 5D del liceo Galilei premiata alla Camera

Gli studenti della 5D delscientificohanno vinto la decima edizione del premio nazionale "Giovanni Grillo", dedicatomemoria degli internati militari italiani, deportati in massa nei campi di concentramento tedeschi dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. L’iniziativa, promossa dFondazione Premio Giovanni Grillo con il ministero dell’istruzione e il patrocinio del ministero della cultura, dell’aeronautica, dell’Istituto Parri e di Rai per la sostenibilità Esg, ha visto la partecipazione di numerose scuole. Gli studenti e le studentesse della 5D, guidati dprofessoressa Federica Sargolini, hanno affrontato un percorso di approfondimento storico analizzando sia brani storiografici che documenti originali, come lettere e fotografie. Il 24 gennaiodei deputati la classa riceverà il premiopresenza di alte cariche istituzionali.