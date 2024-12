Calciomercato.it - Jonathan David in Serie A, annuncio a sorpresa: “Discussioni in corso”

Inter e Juventus sono da tempo sulle tracce dell’attaccante canadese il cui contratto con il Lille scade alla fine di questa stagioneinA?dell’attaccante canadese in scadenza a giugno 2025 con il Lille. Il classe 2000 nato negli Stati Uniti è stato intervistato da ‘La Voix du Nord’ anche in merito al proprio futuro.Dall’Inter alla Juve,inA:(LaPresse) – calciomercato.it, l’Inter si allontanaDa mesiè nel mirino pure delle big italiane, in particolare di Inter e Juventus. Come scritto da Calciomercato.it, però, il club nerazzurro ha mollato un po’ la presa viste le richieste economiche del 24enne: ingaggio intorno ai 6 milioni netti e commissioni sugli 8/10 milioni.Ma anche perché chiede garanzie di impiego da titolare, e all’Inter partirebbe dietro Lautaro e Thuram nelle gerarchie di Inzaghi.