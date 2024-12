Movieplayer.it - Grande Fratello, Amanda contesa tra Bernardo e Maxime: esplode il caramella-gate

Leggi su Movieplayer.it

Un nuovo triangolo amoroso è improvvisamente esploso nella Casa più spiata d'Italia con Loredana Lecciso che ha rubato il cuore di due coinquilini. Nella Casa del, le dinamiche relazionali continuano a farsi sempre più intense. Negli ultimi giorni, al centro dell'attenzione troviamo, che sembrano contendersi le attenzioni di. Tra i due concorrenti non è mai corso buon sangue, ma la rivalità si è accesa ulteriormente proprio per il presunto interesse verso la stessa donna. Una rivalità dichiarata traIldi Jovanotti non ha esitato a parlare apertamente della tensione con il rugbista, confidandosi con alcuni coinquilini. "Il motivo è", ha ammesso senza mezzi termini, definendo la situazione come "una rivalità in amore".